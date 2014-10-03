Артилеристи флоту провели навчання з бойовими стрільбами

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, підрозділи гаубичного артилерійського дивізіону на загальновійськовому полігоні виконали вогневі завдання з ураження наземних цілей. Після цього було здійснено марш на приморський напрямок, у визначений район Одеської області. Артилеристи зайняли вогневі позиції і виконали бойові стрільби по морських цілях.

Паралельно з цим особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади берегової оборони українських ВМС здійснив багатокілометровий марш у визначений район, провів розгортання на рубежах та виконав вогневі завдання з ураження танків, бронетранспортерів та іншої броньованої техніки умовного противника.

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Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук нагородив кращі розрахунки флотських артилеристів цінними відзнаками.