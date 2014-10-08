Укроборонпром тестує новий військовий комп'ютер-планшет "Карат"

"Орізон-Навігація" випробовує новий військовий персональний комп`ютер ”Карат”, який використовуватиметься як автоматизована система управління тактичної ланки управління сухопутних військ, повідомила прес-служба концерну.

За даними прес-служби, ”Карат” призначений для підвищення інформаційного взаємозв`язку всередині підрозділу і координації дій бійців з командирами. Передбачається, що ПК використовуватиметься в жорстких умовах експлуатації.

Використовуючи навігаційні параметри систем GPS/ГЛОНАСС, наприклад місце перебування користувача, точний час, швидкість і напрямок руху, а також спеціальні засоби радіозв`язку, МПК ”Карат” може вирішувати багато комунікаційних, інформаційних і розрахунково-тактичних завдань, сказано в повідомленні.

Читайте такожВеликі українські підприємства готові замінити російське обладнання АЕС УкраїниЗа інформацією ”Укроборонпрому”, в комплект ”Карата”, зокрема, входять персональний комп`ютер для командира артилерійського підрозділу - універсальний балістичний калькулятор (УБК), який призначений для автоматизації розрахунків, що виконуються при підготовці і керуванні вогнем артилерійської (мінометної, реактивної артилерійської) батареї/взводу, а також вирішення навігаційних завдань.

Після завершення лабораторних випробувань відбудеться етап тестування комп`ютера в польових умовах, повідомила прес-служба ”Укроборонпрому”.

Як повідомляв УНІАН, у вересні «Укроборонпром» представив новітню трикоординатну оглядову станцію радіолокації 80К6К1 української розробки, а також провів випробування створеного підприємствами концерну багатофункціонального комплексу розвідки і управління (БКРУ).

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки і боєприпасів та беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.