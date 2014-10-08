У Дніпропетровську нагородили волонтерку Тетяну Ричкову

Варто зазначити, що Тетяна Ричкова допомагає Збройним Силам України від початку антитерористичної операції. Вона щотижня їздила на Схід країни і самостійно доправляла військовослужбовцям 25 окремої повітряно-десантної бригади кевларові шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, одяг, медикаменти, запчастини тощо. Лише протягом одного місяця під час проведення АТО вона здійснила матеріальне забезпечення українських солдат на суму понад один мільйон гривень. 17 серпня на передовій загинув чоловік Тетяни — офіцер-десантник Вадим Ричков. Та навіть попри втрату, жінка не припинила волонтерську діяльність.

Указом Президента України, державною нагородою Тетяна Ричкова була відзначена з нагоди Дня незалежності України, проте через постійну зайнятість у волонтерській праці, забрати її вона змогла лише зараз.

— Ми допомагаємо не заради нагород — хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося, в решті-решт, тому що я дуже переживаю за наших хлопців. Та я зворушена, — розповіла Тетяна Ричкова. — У цей складний для країни час хочу подякувати народу України за підтримку.