На Чернігівщині триває бойова підготовка танкових підрозділів

Воїни-танкісти виконують вправи стрільб з озброєння бойових машин, вивчають тактико-технічні характеристики штатного озброєння та військової техніки, тактику ведення бойових дій та взаємодію між підрозділами, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Одним із важливих предметів навчання є водіння бойових машин за різних умов складності на місцевості. У складі екіпажів бійці виконують вправи з подолання колійних мостів та танкового рову, маневрування, проїзду мінно-вибухових загороджень та підйомів на гірки.

"Графік практичних занять з водіння дуже інтенсивний. Ми надаємо військовослужбовцям більш складні вправи, щоб вони одразу могли відчути весь ритм бойової підготовки та у визначені терміни були готові до виконання завдань", - розповів командир танкового підрозділу майор Валерій Кащишин.

Бійці представляють різні регіони нашої держави. Є солдати, сержанти та офіцери які раніше проходили військову службу у лавах збройних сил.

Під керівництвом офіцерів, які мають досвід бойових дій в зоні проведення АТО, танкісти відпрацьовують нові тактичні елементи.

"Всі військовослужбовці, щоденно отримують новий досвід на військовому полігоні. Екіпажі бойових машин тренуються діяти в умовах потрапляння у засідку та здійснювати її обхід, вихід на блокпост та його атаку", - розповів про особливості підготовки своїх підлеглих заступник командира танкового підрозділу капітан Олександр Мороз.