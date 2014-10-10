Військові ремонтники відновлюють бронетехніку, яка повертається з АТО

Для захисту від вогневого враження ремонтники опанували процес виготовлення та розпочали встановлювати на бронемашинах протикумулятивні екрани. Одночасно з цим, військові спеціалісти готують бронемашини, які були зняті з резерву, а також техніку, що прибула з Криму.

Читайте такожНа Чернігівщині триває бойова підготовка танкових підрозділівЗа словами командира військової частини полковника Володимира О. у ремонтників досить обмежений час щоб виконати визначені завдання по ремонту та відновленню бойової техніки, адже її потребують бійці на сході.

"Наші механіки знаходяться поряд із своїми бойовими машинами на передовій. Саме там доводиться ремонтувати більшу частину всіх несправностей. Після ремонту, бронетехніка в обов’язковому порядку проходить випробовування на граничних режимах експлуатації, щоб бути готовою до виконання завдань за своїм призначенням. При цьому всі системи проходять тестування", — зазначив офіцер.