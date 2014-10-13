В бою порятує благодійний "Медсанбат"

За сприяння Міністерства оборони тренінг організовано в межах благодійного проекту «Медсанбат», головною метою котрого є зниження людських втрат, випадків інвалідності та ампутацій в умовах військових дій та надзвичайних ситуацій.

В межах тренінгу підготовку до надання медичної допомоги на полі бою за стандартами НАТО пройшли понад дві сотні військових лікарів. Їхнє навчання було організоване за участю досвідчених американських та британських фахівців, які мають багаторічний досвід надання медичної допомоги в умовах бойових дій.

Заняття проходили з 9 по 13 жовтня на території Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» в умовах імітації бойових дій із застосуванням сучасного медичного обладнання. Варто зазначити, що кожному лікарю, який після навчання відбуває в зону АТО для надання першої медичної допомоги бійцям в бойових умовах, видається спеціальний медичний рюкзак, укомплектований за стандартами НАТО.

Курс навчання побудований таким чином, що лікарі, які пройшли підготовку, але повертаються в частини тилу, зможуть самостійно проводити тренінги з тактичної медицини та навчати своїх колег сучасним принципам надання медичної допомоги до моменту госпіталізації постраждалого у польовий шпиталь чи стаціонарний медичний заклад. Планується, що вже за перший місяць дії проекту навчання пройдуть понад півтисячі медиків.

"Учасники тренінгу, незалежно від свого професійного та бойового досвіду, з ентузіазмом поставилися до занять, адже багато з них вперше отримали життєво важливі для них професійні знання та вивчили досвід більш досвідчених зарубіжних колег", - повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Навчання військових медиків реалізується у співпраці з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України та у партнерстві з Всесвітнім конгресом українців в межах проекту «Захист патріотів», який активно проводить медичні тренінги для солдатів із роздачею індивідуальних аптечок, та, власне, ініціював цей проект щодо підтримки військових медиків.