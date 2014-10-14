Гелетея змусила покинути пост міністра «інформаційна війна» проти Міноборони

Звільнений з посади міністра оборони Валерій Гелетей йде з відчуттям здійсненого обов’язку. Про це він сказав в понеділок пізно ввечері, коли збирав свої речі з міністерського кабінету, передає «Українська правда».

"Ми зупинили війну, зупинили одну з найпотужніших армій у світі", підкреслив звільнений міністр.

Гелетей повідомив, що президент Порошенко запропонував йому нову посаду: "Коли я мав з президентом розмову, президент визначив завдання, які не повязані з міністерством оборони – але це завдання, які не менш важливі, ніж завдання міністерства оборони".

Екс-міністр не став поки що називати місце його нової роботи.

За словами Гелетея, під час призначення міністром, "президент чітко визначив його завдання" – це боротьба з бандитизмом, тероризмом, сепаратизмом в рамках АТО, ліквідація організованих злочинних бандформувань.

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Рапорт про відставку Гелетей подав Порошенку в четвер 9 жовтня. "У мене відбулася зустріч з президентом, де в процесі моєї доповіді прийшли до висновку, що головні завдання поставлені переді мною президентом з питань АТО, в рамках моєї компетенції були виконані. I тому я подав рапорт про відставку".

"Я розповів, що ми максимально підготувалися до зими, підготували техніку. Після того ми побували разом в зоні АТО, я ще раз настояв, що моє звільнення зараз піде на користь іміджу збройних сил", розповів Гелетей.

За його словами, подати рапорт його також змусила "інформаційна атака, яка велася на міністерство оборони".

"Я стикнувся з потужною інформаційною війною. Поки ми воювали на сході, тут в тилу нам били в спину брехнею і намагалися вбити клин між народом і армією", заявив Гелетей.

Гелетей вважає, що "тандем міністра-спецпризначенця та начальника Генерального штабу-бойового генералу був можливо найкращим". Він нагадав, що в нього є досвід роботи в структурах спеціального призначення, він "був учасником реальних бойових операцій, яких багатьом військовим сьогодні бракує".

Він нагадав, що під час його керування, більше 75 сіл було звільнено.

"Разом з волонтерами тепер є можливість контролювати кожну гривню, виділену урядом для забезпеченні армії. Ми забезпечили військо для входження в зиму на три місяці наперед", - додав екс-міністр.