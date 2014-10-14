Радіоміст Україна—Ліберія: про будні українських військових з перших вуст

В режимі «on-line» гості студії та офіцери загону вели мову про будні українських військовослужбовців, важливість участі підрозділів Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також про роль України у світовій системі безпеки, обговорювали ситуацію у Ліберії тощо.

Заступник командира загону по роботі з особовим складом підполковник Олег Поліщук зазначив, що сьогодні чисельність загону складає 205 військовослужбовців. В їх числі й українські військові, які виконують завдання у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-Д’Івуарі.

Вже понад два місяці військовослужбовці 56 окремого вертолітного загону Збройних Сил України місії ООН у Ліберії двадцятої ротації спільно з контингентами інших країн виконують миротворчі завдання у цій західноафриканські країні. У важких кліматичних умовах африканського континенту, де зараз триває сезон дощів, денна температура повітря сягає +30, при майже стовідсотковій вологості, спалаху в Ліберії лихоманки Ебола, українські військовослужбовці здійснюють повітряне супроводження переміщення військ, забезпечують дії підрозділів сил швидкого реагування Місії ООН, виконують польоти спостереження, перевозять вантажі та пасажирів. Цілодобово в постійній готовності до вильоту на пошук та евакуацію тих, хто терпить лихо, перебувають два екіпажі та рятувальна парашутно-десантна групу загону.

— Завдання з пошуку та евакуації потерпілих повітряним шляхом з водної поверхні чи з суші серед миротворчих контингентів Місії ООН у Ліберії виконують лише українські миротворці. Неодноразово українські вертольоти були задіяні на пошук та евакуацію людей та об’єктів над поверхнею океану чи сушею. Були випадки, коли українські льотчики проводили евакуацію людей з кораблів, що знаходилися у відкритому океані. Здійснювали це не лише за допомогою підйомного пристрою та лебідки з режиму зависання над кораблем, а з реальною посадкою на палубу, — зазначив підполковник Олег Поліщук.

На переконання офіцера, головною оцінкою діяльності вертолітників з України в цій західноафриканській державі є ставлення до військовослужбовців загону самих ліберійців.

— Привітні усмішки, вітальні жести від людей, котрі пережили лихо війни, є визначальним критерієм оцінювання, коли ми говоримо про діяльність українських вертолітників, — додав підполковник Олег Поліщук.

— Ми відчуваємо з якою повагою військовослужбовці інших контингентів, з якими ми спільно виконуємо миротворчі завдання, ставляться до нас, до українців, до наших Збройних Сил, до рішення керівництва нашої держави в цей складний час виконати взяті на себе міжнародні зобов’язання у врегулюванні міжнародних конфліктів. Це ще раз засвідчує, що Україна надає важливого значення діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки. Водночас кожний з військовослужбовців загону готовий повернутися на Батьківщину та стати на захист рідної землі. 80 відсотків особового складу загону брали участь в антитерористичній операції. За проявлені мужність та героїзм більшість з них нагороджені орденами та медалями, — зазначив офіцер.

Відповідаючи на запитання стосовно вірусу Ебола, офіцери загону зазначили, що ситуація є контрольованою. Що стосується українського миротворчого контингенту, то Міністерством оборони України та командуванням загону прийняті всі превентивні заходи щодо недопущення розповсюдження інфікування вірусом серед особового складу загону. Українські екіпажі та вертольоти не задіяні до перевезення хворих на лихоманку Ебола.