Британську аташе приємно вразила мовна підготовка українських моряків

Військовий дипломат відвідала фрегат «Гетьман Сагайдачний», факультет Військово-Морських Сил Одеської національної морської академії, а також командування українського флоту.

Під час протокольної зустрічі у командуванні ВМС сторони проаналізували стан та перспективи співробітництва між флотами України та Великої Британії. Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Гайдук висловив задоволення існуючим рівнем двосторонньої співпраці флотів, яка розпочалася ще у 1993 році і триває за кількома напрямами.

Він відзначив сприяння з боку Королівських ВМС Великої Британії в питаннях вивчення українськими військовими моряками англійської мови, що дає змогу більш ефективно відпрацьовувати питання взаємосумісності під час участі у міжнародних заходах, опановувати стандарти флотів провідних країн світу.

Аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні капітан 1 рангу Королівських ВМС Карен Мактір повідомила, що Військово-Морські Сили стали першим видом Збройних Сил України, який вона відвідує після призначення на посаду. Військовий дипломат також відзначила внесок українського флоту у зміцнення безпеки на морі. Зокрема, успішну участь фрегату «Гетьман Сагайдачний» наприкінці минулого — на початку поточного року в міжнародних операціях з протидії піратству на морі «Океанський щит» і «Аталанта».

Капітан 1 рангу Королівських ВМС Карен Мактір додала, що під час відвідування цього корабля в Одесі, а також факультету Військово-Морських Сил Одеської національної морської академії її приємно вразив високий рівень мовної підготовки особового складу.