На Тернопільщині збудують біогазовий комплекс за €2 мільйони

У Тернопільській області в найближчі два роки буде запущений в експлуатацію комплекс з переробки курячого посліду для отримання біогазу.

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Комплекс буде побудований в селі Соколів на території Теребовлянського району, повідомляє Ptichki.net.

Компанія «Захід Агропродукт» планує отримувати енергоносій з суміші курячого посліду і кукурудзяного силосу.

Згідно з повідомленням, комплекс стане спільним виробництвом українського агропромислового підприємства та австрійської компанії, що спеціалізується на біоенергетиці.

При цьому, обладнання для біогазової станції в Тернопільську область поставить австрійська компанія, загальна вартість проекту перевищує €2 млн, термін реалізації – 2 роки.

На місцевій птахофермі щодня накопичується 12,5 т посліду, будівництво комплексу дозволить вирішити проблему утилізації відходів.

Як йдеться у повідомленні, отриману від використання біогазу електроенергію керівники підприємства планують використовувати для власних потреб, у тому числі для опалення великої загальноосвітньої школи. Крім електроенергії і тепла комплекс буде виробляти екологічно чисте добриво для ґрунту.