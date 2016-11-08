Україна збільшила експорт маргарину до ЄС в чотири рази

Експорт маргаринової продукції та жирів з України в країни ЄС за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 3,8 раза в натуральному вираженні та в 5,1 раза — в грошовому. Про це повідомляє Agravery з посиланням на прес-службу асоціації "Укроліяпром".

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Всього за перші три квартали 2016 року спостерігається нарощування експорту з України маргпродукції та жирів спеціального призначення на 14% в натуральному вираженні і на 10,4% — в грошовому.

Серед країн ЄС основними імпортерами українського маргаринової продукції і жирів спеціального призначення стали Литва (зростання майже в 4 рази), Польща (в 3,3 раза) та Румунія (у 3,2 раза).

"Нарощування експорту в країни ЄС пояснюється дією Угоди про асоціацію між Україною і ЄС", — йдеться в повідомленні асоціації.

Крім того, імпорт продукції до України з країн ЄС зріс в 1,4 раза в натуральному вираженні та в 1,3 раза — у вартісному.

Основними країнами, які поставляють маргпродукцію до України, є Бельгія, Латвія, Нідерланди та Італія.

За даними "Укроліяпром", країни СНД залишилися основними споживачами українського маргаринової продукції і жирів спеціального призначення. При цьому експорт з України скоротився на 10% в натуральному вираженні і на 13% — в грошовому.

"Імпорт з країн СНД в Україні скоротився в 10 разів, головним чином це відбулося за рахунок Російської Федерації. Скорочення експорту в країни СНД також відбулося за рахунок РФ", — підсумували в асоціації.