Медіа-соратник колись ключового проросійського політика в Україні Віктора Медведчука Кирило Молчанов постане перед судом, йому загрожує довічне ув’язнення. Як повідомляє Служба безпеки України, завершено було досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт на Молчанова.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії.

Він обвинувачується у проведенні інформаційних диверсій проти України на замовлення Федеральної служби безпеки та зовнішньої розвідки Росії. Як встановило розслідування, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви.

"Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів", - йдеться у повідомленні.

За їхньої координації "політексперт" регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію Росії проти України та поширював фейки про ситуацію в нашій країні.

Крім того, на замовлення Москви він організовував на вулицях Європейського Союзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки України.

"Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні Телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України", - зауважили у СБУ.

Так, на підставі доказів, зібраних слідчими Служби, підозрюваний обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором).

А також за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Деталі затримання

Як повідомляв УНІАН, у квітні СБУ заявила про проведення багатоходової міжнародної спецоперації на території ЄС, під час якої Молчанова було затримано у Польщі.

Журналіст Денис Казанцев тоді зазначив, що Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту.

"У притомної людини тут би закралися сумніви, та оскільки Молчанов - співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глузд, і він на повному серйозі поїхав до Німеччини за грошима. Та ще й через Польщу", - зауважив Казанцев.

