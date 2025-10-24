Британській прем’єр вважає, що цього тижня можна завдати ще більшого удару російській нафтовій і газовій галузям.

Існують можливості зробити більше для посилення далекобійних спроможностей України, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінґ-стріт, яка транслювалася на Youtube.

Це відбулося перед спільною телефонною конференцією з іншими лідерами в межах Коаліції охочих, передає кореспондент УНІАН.

Він також підтвердив налаштованість продовжувати підтримувати Україну та відзначив беззаперечну відданість допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

Відео дня

Водночас, Стармер зауважив, що російський диктатор Володимир Путін демонструє абсолютне небажання брати участь у мирних зусиллях щодо припинення війни, натомість, Росія продовжує здійснювати атаки, від яких здебільшого страждає цивільне населення, у тому числі діти.

"Ми цього тижня можемо дійсно завдати великої шкоди російській нафті і газу. Величезні кроки на цьому тижні вже були зроблені", - наголосив британський прем'єр.

Далекобійні спроможності України

"Я думаю, що ми можемо зробити більше щодо можливостей, особливо довгострокових, далекобійних можливостей, і звісно, в межах життєво важливої роботи "Коаліції охочих", коли йдеться про необхідні гарантії безпеки", - підкреслив Стармер.

Він додав, що сьогодні під час розмови лідерів "Коаліції охочих" визначені важливі справи.

Як повідомляв УНІАН, Україна просить США надати крилаті ракети "Томагавк". Водночас, Сполучені Штати не поспішають, а президент США Дональд Трамп не висловлює великого оптимізму з цього приводу.

23 жовтня Зеленський повідомив, що деякі європейські країни теж мають далекобійну зброю, у тому числі крилаті ракети Tomahawk. І Україна вже говорить з цими країнами.

Раніше Британія надавала Україні ракети Storm Shadow.

Вас також можуть зацікавити новини: