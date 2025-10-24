МВФ погіршив свій прогноз зростання економіки Росії.

Центральний банк Російської Федерації у п'ятницю, 24 жовтня, знизив ключову ставку вчетверте поспіль. Економіка РФ, що вже й так уповільнюється, готується до впливу нових санкцій з боку США та Європейського Союзу, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що центробанк Росії знизив ключову ставку з 17% до 16,5%, тоді як у червні ставка складала 21%.

"Центральний банк послаблює обмеження, які він запровадив, щоб запобігти перегріву економіки, оскільки уряд витратив значні кошти на повномасштабне вторгнення в Україну, а робочих рук вже не вистачає. По суті, центробанк зменшив попит в решті економіки, щоб компенсувати зростання, пов'язане з війною", - йдеться у статті.

Російська економіка продовжує своє уповільнення цього року. Навіть після того, як Міжнародний валютний фонд покращив свої прогнози щодо зростання світової економіки, прогнози для Росії було знижено. Зараз очікується, що економіка країни зросте лише на 0,6% цього року, тоді як у квітні очікувалося зростання на 1,5%.

При цьому ці прогнози були опубліковані до того, як уряд США 22 жовтня оголосив про новий раунд санкцій, спрямованих на зниження доходів російського уряду від експорту нафти, які є основним джерелом фінансування ведення війни.

Нові санкції спрямовані на компанії "Лукойл" та "Роснефть". Ці заходи можуть заборонити іноземним країнам або компаніям вести бізнес з нафтовими компаніями та відрізати їх від значної частини міжнародної фінансової системи.

Окремо 23 жовтня ЄС оголосив про 19-ий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт зрідженого природного газу та заходи, спрямовані на два китайські нафтопереробні заводи, які купують російську сиру нафту.

Доходи російського уряду від нафти вже постраждали від низьких цін, в результаті чого дефіцит бюджету виявився більшим, ніж планувалося.

Це змусило російський уряд оголосити про підвищення деяких податків наступного року, зокрема підвищення податку з продажів, що, ймовірно, призведе до зростання інфляції. Однак центральний банк РФ очікує, що після безпосереднього впливу підвищення податків інфляція знову почне знижуватися.

12 вересня Центральний банк РФ знизив базову відсоткову ставку на 1 процентний пункт до 17% у відповідь на охолодження економіки в умовах війни, яка посилює тиск на державний бюджет.

За даними Financial Times, після ухвалення цього рішення регулятор опинився в тій самій ситуації, що й у серпні 2024 року, але в значно менш сприятливих умовах - доходи бюджету знизилися, дефіцит збільшився, а промислове й економічне зростання прагне до нуля.

