У Рівному учасники бізнес-форуму "Україна – країна підприємців" домовилися підтримувати важливі для регіону проекти

Як передає кореспондент УНІАН, під час форуму підкреслювалося, що створення нових робочих місць є однією з найактуальніших проблем регіону.

На Рівненщині, за останніми даними головного управління статистики, на одну вакансію наразі претендують 10 людей.

Тому презентована сьогодні програма підтримки підприємництва в Україні «Країна підприємців», яка передбачає надання пільгових кредитів підприємцям для створення робочих місць, була позитивно сприйнята місцевими посадовцями.

Зазначалося, що проблему безробіття можливо вирішити, об’єднавши в цьому напрямку зусилля місцевої влади, роботодавців та підприємців.

«Сама ідея є чудовою. Відкриваються нові можливості. Ми дуже вдячні Приватбанку за те, що він виступив каталізатором у цьому процесі. І, напевне, він буде основним партнером тому, що основна база підприємців є клієнтами цієї програми. Механізм реалізації є надзвичайно прозорим. Він полягає в тому, що підприємець щомісяця відповідно до кредитної програми сплачує банку відсоток і значна частина (це може бути півтори-дві облікові ставки Національного банку) повертається за кошт обласного бюджету. Проекти обиратимуться у відкритому режимі, на конкурсній основі. Ми готові забезпечити співпрацю в першу чергу з банком, який справді нам продемонстрував готовність до реальної співпраці», - зазначив під час проведення форуму заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Учасники бізнес-форуму домовилися про співпрацю, зазначивши, що програма на Рівненщині розпочне діяти вже з початку наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Рівному проходив регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців». Під час форуму керуючий рівненської обласною філією Приватбанку Юрій Войтенко презентував програму підтримки підприємництва, яка передбачає протягом трьох років створення в Україні 1 млн робочих місць; на сьогодні вже створено 79 тисяч робочих місць.

Аналогічні регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві та Дніпрі.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.