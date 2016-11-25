У Рівному учасники бізнес-форуму "Україна – країна підприємців" домовилися підтримувати важливі для регіону проекти
У Рівному учасники бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», який проходив сьогодні в рамках міжнародного форуму «Велике Рівне. Інвест потенціал» і проводився за підтримки Приватбанку, Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської міської ради, домовилися підтримувати важливі для регіону проекти.
Як передає кореспондент УНІАН, під час форуму підкреслювалося, що створення нових робочих місць є однією з найактуальніших проблем регіону.
На Рівненщині, за останніми даними головного управління статистики, на одну вакансію наразі претендують 10 людей.
Тому презентована сьогодні програма підтримки підприємництва в Україні «Країна підприємців», яка передбачає надання пільгових кредитів підприємцям для створення робочих місць, була позитивно сприйнята місцевими посадовцями.
Зазначалося, що проблему безробіття можливо вирішити, об’єднавши в цьому напрямку зусилля місцевої влади, роботодавців та підприємців.
«Сама ідея є чудовою. Відкриваються нові можливості. Ми дуже вдячні Приватбанку за те, що він виступив каталізатором у цьому процесі. І, напевне, він буде основним партнером тому, що основна база підприємців є клієнтами цієї програми. Механізм реалізації є надзвичайно прозорим. Він полягає в тому, що підприємець щомісяця відповідно до кредитної програми сплачує банку відсоток і значна частина (це може бути півтори-дві облікові ставки Національного банку) повертається за кошт обласного бюджету. Проекти обиратимуться у відкритому режимі, на конкурсній основі. Ми готові забезпечити співпрацю в першу чергу з банком, який справді нам продемонстрував готовність до реальної співпраці», - зазначив під час проведення форуму заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Учасники бізнес-форуму домовилися про співпрацю, зазначивши, що програма на Рівненщині розпочне діяти вже з початку наступного року.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Рівному проходив регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців». Під час форуму керуючий рівненської обласною філією Приватбанку Юрій Войтенко презентував програму підтримки підприємництва, яка передбачає протягом трьох років створення в Україні 1 млн робочих місць; на сьогодні вже створено 79 тисяч робочих місць.
Аналогічні регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців» вже пройшли в Полтаві, Києві та Дніпрі.
Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.