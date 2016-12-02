На Чернігівщині за програмою ПриватБанку "КУБ" кредити отримали вже більше 100 підприємців на 10 мільйонів

У Чернігівській області з часу започаткування програми ПриватБанку «Країна успішного бізнесу» (КУБ) кредити на власну справу отримали більше 100 підприємців на 10 млн грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник Чернігівського регіонального управління ПАТ "ПриватБанк" Ася Бойко сьогодні під час першого регіонального бізнес-форум «Україна - країна підприємців».

За її словами, створено 200 нових робочих місць. «Ці цифри зібрані колегами, і вони відповідають дійсності», - сказала вона.

Бойко зазначила, що проведений аналіз засвідчує, що найбільше додаткових інвестицій потребують магазини промтоварів та продуктів харчування, розширюють свої потужності підприємці, які займаються виробництвом, а також власники кафе, кав’ярень та піцерій.

Представник ПриватБанку наголосила, що банк не тільки кредитує підприємців, а також його спеціалісти проводять навчання для підприємців-початківців, надають безкоштовні послуги щодо бухгалтерського і юридичного супроводу власної справи.

Учасники бізнес-форуму позитивно оцінили, як діяльність ПриватБанку в сфері підтримки бізнесу, так і напрацювання влади.

Зокрема, заступник міського голови Олександр Ломако наголосив, що той час, коли більшість жителів працювали на 5-6 підприємствах минув і на сьогодні 56 тис. чернігівців зайняті в сфері малого та середнього бізнесу, і саме малі та середні підприємці становитимуть основу економічного розвитку.

Він зауважив, що учора на сесії депутати затвердили програму розвитку малого та середнього бізнесу, що засвідчує важливість для місцевої влади цього сектору економіки.

Ломако наголосив, що програма розроблялася за участю підприємців. «Адже без акцентів на ключових сферах, які стануть магнітом і визначать вектор розвитку міста, нічого не вийде», - зазначив він.

Керівник регіональної організації Українського союзу промисловців та підприємців Володимир Козир підкреслив, що захід є корисним для підприємців, оскільки він дає можливість налагодити діалог між бізнесом і владою, визначити простір для спільних взаємовигідних рішень.

Як керівник організації підприємців, він наголосив, що відродження України не можливе без економічного зростання.

«Щоб отримати гроші, треба їх «засіяти» у бізнесі. Якщо не розвиватимемо бізнес, то в Україні нічого не зробимо», - сказав він.

Наразі на бізнес-форумі в Чернігові тривають дискусії за участю представників бізнесу та регіональної влади. Підприємці діляться історіями успіху, що надихають, дізнаються нові про інвестиційні можливості для розвитку малого бізнесу регіону.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові сьогодні, 2 грудня, у приміщенні облспоживспілки проходить перший регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців», ініційований ПриватБанком і Українським союзом промисловців і підприємців. У форумі беруть участь близько 120 представників малого і середнього бізнесу Чернігівщини, а також тих, хто мріє про власну справу.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та ПриватБанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.