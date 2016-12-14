Влада Хмельницького у 2017 р. може направити 2-4 млн грн на компенсацію кредитів підприємців за програмою Приватбанку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин на засіданні першому регіональному бізнес-форумі «Україна – країна підприємців» у Хмельницькому.

«Зараз вивчаємо досвід міста Покровське Дніпропетровської області, де місцеві депутати ухвалили програму відшкодування відсоткових ставок для приватного бізнесу. Цілком реально, що Хмельницька міська рада, внісши свої пропозиції, наступного року може затвердити аналогічну програму. Також можливий варіант виділення фінансового ресурсу під програму стимулювання створення нових робочих місць у Хмельницькому. На реалізацію цих проектів міський бюджет готовий виділити 2-4 млн грн», - зазначив мер.

Посадовець також заявив, що міській владі дуже важливо, аби підприємці не боялися брати кредити.

«Якщо спільними зусиллями зможемо довести, що виділення коштів у вигляді кредитів під конкретні програми – це не чергова шахрайська схема, тоді все вийде і запрацює економіка», - вважає Симчишин.

Читайте такожНа Хмельниччині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 8 мільйонів гривень

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Приватбанк за час дії на Хмельниччині програми «Країна успішного бізнесу» (КУБ) видав кредити 110 підприємцям на суму понад 8 млн грн.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.