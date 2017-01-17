Малий і середній бізнес в Україні забезпечує майже 80% робочих місць - Мінекономрозвитку

Малий і середній бізнес (МСП) в Україні забезпечує 79,1% робочих місць і створює 59% доданої вартості, що перевищує аналогічні показники Польщі та Німеччини.

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Втрата позицій деякими великими підприємствами і відносно більш висока стійкість МСП в кризових умовах призвели до зростання частки МСП в Україні. В Україні на сектор МСП доводиться 79,1% всіх зайнятих працівників і 59% доданої вартості, що є більш високими показниками, ніж у Польщі і Німеччині", - йдеться в документі.

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При цьому середні підприємства в Україні є пропорційно більшими, ніж в ЄС, і забезпечують 32,2% робочих місць, а також 39,1% доданої вартості.

У той же час, малі підприємства формують лише 8,5% доданої вартості та забезпечують робочими місцями 35,2% зайнятого населення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році 99,8% суб'єктів підприємництва становив малий і середній бізнес, в якому було зайнято 80% населення, однак його частка у ВВП становила лише 15%.