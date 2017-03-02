Кабмін наступного тижня може скасувати понад 100 актів, що створюють бар'єри для бізнесу

Міністерство юстиції України на наступному засіданні Кабінету міністрів винесе на розгляд уряду проект розпорядження про скасування понад 100 нормативних актів, що створюють бар'єри для бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ході прес-конференції.

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"Сьогодні ми хочемо презентувати ініційований Міністерством юстиції проект рішення уряду про скасування понад 100 нормативних актів різних міністерств і відомств, які створюють бар'єри для українського бізнесу", - повідомив міністр.

Петренко додав, що проект розпорядження буде винесено на наступному тижні на розгляд уряду, і висловив переконання, що воно буде прийнято.

"Фактично таких сто наказів, які не просто втратили актуальність, а є шкідливими для українського бізнесу і для українських громадян, будуть скасовані на найближчому засіданні уряду з ініціативи Міністерства юстиції", - зазначив міністр.

Петренко також додав, що зараз його відомство аналізує ще 400 різних інструкцій, регламентів та рекомендацій міністерств.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року уряд в рамках процесу дерегулювання скасував дію 367 регуляторних актів, які стосуються різних сфер ведення бізнесу в України.