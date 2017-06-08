У Житомирі представники влади, бізнесу та громадськості обговорили проблеми лісової галузі регіону

Сьогодні у Житомирі в рамках круглого столу «Регуляторні хащі: ліс – товар чи ресурс?» відбулося обговорення проблематики лісової галузі України та здобутків лісівників окремих європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході узяли міжнародні експерти, представники влади, бізнесу, керівники лісгоспів Житомирщини, а також представники деревообробних підприємств та різних громадських організацій.

Учасники зустрічі ознайомилися з презентацією кращого досвіду лісівників Болгарії, Австрії та ряду інших країн, а також обговорили питання збереження українського лісу та шляхи досягнення балансу інтересів держави і бізнесу.

В обговоренні взяли участь лісівники області - керівники державних лісгоспів, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА Олексій Шатило, начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський, гості з Австрії, експерти проекту EU4Business/FORBIZ та інші.

Під час зустрічі її учасникам розповіли про кращий досвід господарювання лісівників Латвії, зокрема, про виробничий цикл утворення додаткової вартості на рівні державних лісопромислових комплексів. Говорячи про проблеми українських лісівників, учасники круглого столу обмінялися думками щодо ефективності електронного обліку деревини та боротьби із незаконними рубками лісу.

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Так, прозвучало на зустрічі, в Україні поводження із лісовими ресурсами формують дві різні цілі – збереження лісів та їх використання як товару.

«Перешкодою для ефективної реалізації цих цілей є недосконале нормативно-правове регулювання лісової галузі», - зазначали, зокрема, учасники зустрічі.

Під час круглого столу Олексій Шатило зазначив, що Житомирщина лідирує за обсягами лісозаготівлі в Україні. Область має низку потужних лісогосподарських підприємств, а обсяги обробки деревини дозволяють говорити про створення цілого лісогосподарського кластеру, який охопить територією всього регіону.

«Житомирщина займає одне з перших місць за площею лісів і ключові місця за обсягами лісозаготівлі. Понад 70 об’єктів господарювання юридичних осіб – підприємств, які займаються деревообробкою, і кількасот фізичних осіб підприємців. Без перебільшення – це десятки тисяч робочих місць у галузі та надходження до місцевих бюджетів. Маємо в області низку потужних підприємств, а обсяги обробки деревини дозволяють говорити про створення цілого лісогосподарського кластеру, територією якого є весь регіон», – зазначив Олексій Шатило.

Він також нагадав, що у Житомирській області цьогоріч планують відкрити одне з найбільших в Європі деревообробних підприємств, яке здатне переробляти 1 млн куб. м. лісу-кругляку на рік, починаючи від розвиловки деревини до виготовлення різних видів продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна регуляторна служба ініціювали проведення в Україні публічних консультацій як невід’ємного елементу регуляторної реформи. Метою цих консультацій є вироблення чесних правил діяльності бізнесу в Україні та шляхи його взаємодії із владою