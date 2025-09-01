У 2022 році Apple прийняла рішення відмовитися від фізичних SIM-карт та лотків в iPhone, що продаються в США. Тепер же, як повідомляє 9to5Mac, аналогічна доля очікує і європейські iPhone 17. Замість цього в нових смартфонах буде використовуватися eSIM.
Повідомляється, що Apple зобов'язала своїх співробітників у роздрібних фірмових європейських магазинах навчитися роботі з технологією eSIM. Крайній термін для завершення курсу встановлений на 5 вересня, що за декілька днів до презентації iPhone 17.
eSim – цифрова SIM-карта, яка дає змогу користувачам активувати тарифний план стільникового зв'язку без необхідності використовувати фізичну пластикову SIM-карту. Як зазначають експерти, видалення слота для SIM-карти з iPhone дасть низку переваг:
- Звільнення простору всередині корпусу смартфона. Його можна буде використовувати для збільшення ємності акумулятора або розміщення інших компонентів.
- Зникнення фізичного слота спрощує конструкцію, підвищуючи рівень захисту від пилу та вологи.
- Нарешті, уніфікація апаратної платформи по всьому світу також спрощує виробничий процес і логістику для компанії.
Ще в листопаді 2024 року видання The Information писало, що у всіх версіях iPhone 17 Air, незалежно від регіону, буде відсутній слот для SIM-карти через товщину смартфона. Можливо, зміни торкнуться поки тільки його.
Крім смартфонів iPhone 17, компанія також анонсує відразу три моделі Apple Watch і AirPods 3 Pro. Крім цього, ходять чутки про AirTag 2. За даними інсайдерів, Apple представить щонайменше 7 нових пристроїв цього місяця.
Раніше журналісти зібрали список пристроїв Apple, які зникнуть з продажу після вересневої презентації. Серед них – iPhone 15, який вважається оптимальним айфоном за співвідношенням "ціна-якість" просто зараз.