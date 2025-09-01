Раніше були чутки, що iPhone 17 Air буде настільки тонким, що не отримає слот для SIM-карти.

У 2022 році Apple прийняла рішення відмовитися від фізичних SIM-карт та лотків в iPhone, що продаються в США. Тепер же, як повідомляє 9to5Mac, аналогічна доля очікує і європейські iPhone 17. Замість цього в нових смартфонах буде використовуватися eSIM.

Повідомляється, що Apple зобов'язала своїх співробітників у роздрібних фірмових європейських магазинах навчитися роботі з технологією eSIM. Крайній термін для завершення курсу встановлений на 5 вересня, що за декілька днів до презентації iPhone 17.

eSim – цифрова SIM-карта, яка дає змогу користувачам активувати тарифний план стільникового зв'язку без необхідності використовувати фізичну пластикову SIM-карту. Як зазначають експерти, видалення слота для SIM-карти з iPhone дасть низку переваг:

Звільнення простору всередині корпусу смартфона. Його можна буде використовувати для збільшення ємності акумулятора або розміщення інших компонентів.

Зникнення фізичного слота спрощує конструкцію, підвищуючи рівень захисту від пилу та вологи.

Нарешті, уніфікація апаратної платформи по всьому світу також спрощує виробничий процес і логістику для компанії.

Ще в листопаді 2024 року видання The Information писало, що у всіх версіях iPhone 17 Air, незалежно від регіону, буде відсутній слот для SIM-карти через товщину смартфона. Можливо, зміни торкнуться поки тільки його.

Крім смартфонів iPhone 17, компанія також анонсує відразу три моделі Apple Watch і AirPods 3 Pro. Крім цього, ходять чутки про AirTag 2. За даними інсайдерів, Apple представить щонайменше 7 нових пристроїв цього місяця.

Раніше журналісти зібрали список пристроїв Apple, які зникнуть з продажу після вересневої презентації. Серед них – iPhone 15, який вважається оптимальним айфоном за співвідношенням "ціна-якість" просто зараз.

