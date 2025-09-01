Літак, на борту якого перебувала фон дер Ляєн, зазнав перешкод у роботі GPS-системи.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков відреагував на звинувачення Росії в тому, що країна причетна до збою GPS-системи в літаку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Він заперечує цю інформацію, повідомляє Financial Times.

"Ваша інформація невірна", - сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали про те, що літак, на борту якого перебувала фон дер Ляєн, у неділю, 31 серпня, зазнав перешкод у роботі GPS-системи. За даними Financial Times, через це пілоту довелося здійснити посадку за допомогою паперових карт.

Відео дня

Заступник спікера Єврокомісії Аріанна Подеста розповіла журналістам, що літак приземлився безпечно. Вона підтвердила факт заглушення GPS-системи.

Подеста підкреслила, що влада Болгарії поінформувала Єврокомісію про те, що це могло бути пов'язано з втручанням Росії.

Як Росія могла перешкоджати роботі GPS у літаку фон дер Ляєн

Раніше співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів, що по літаку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка відвідала країни Східної Європи, росіяни могли працювати засобами РЕБ. Він припустив, що ці системи могли бути націлені з території тимчасово окупованого Криму.

Жмайло вважає, що подібних інцидентів стане ще більше. За його словами, на такі кроки росіяни пішли через відчай.

Вас також можуть зацікавити новини: