Платники податків з початку роботи електронного реєстру отримали 30 мільярдів відшкодування ПДВ

Платники податків з початку роботи електронного реєстру з 1 квітня станом на 1 липня отримали 30,1 млрд грн, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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Згідно з повідомленням, за вказаний період 15 платників податків отримали кошти за процедурою автоматичного узгодження в розмірі 41,2 млн грн.

За даними міністерства на 11 липня 2017 року, залишок за заявами, поданими до запуску реєстру, вже становить менше 2,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років було однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. З 1 квітня 2017 року був запущений єдиний електронний реєстр, завдяки якому підприємці в порядку черги без втручання фіскальної служби можуть отримувати відшкодування ПДВ.