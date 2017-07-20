Допомога малому та середньому бізнесу в Україні продовжує зростати: МФК поповнить обсяг $15 мільйонами

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) інвестує 15 мільйонів доларів до фонду Emerging Europe Growth Fund III для підтримки малих і середніх підприємств в Україні, повідомляється на сайті МФК.

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Згідно з повідомленням, цільовий розмір фонду становить 150 мільйонів доларів, фонд сприятиме розширенню доступу до фінансування для малих і середніх підприємств в Україні. Він буде зосереджений на інвестиції в швидкорослі, орієнтовані на експорт компанії в сфері ІТ, легкого виробництва та агробізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вкладе 30 мільйонів доларів до фонду Emerging Europe Growth Fund III.

Свою участь у фондк вже підтвердили Western NIS Enterprise Fund, ЄБРР, FMO, DEG та інші інвестори.