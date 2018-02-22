У четвер, 22 лютого 2018 р., в Києві ГО «Інтерньюз-Україна» запрошує журналістів, представників урядових інституцій, експертів в тематиці управління Інтернетом, IT-інфраструктури відвідати конференцію «Виклики регулювання Інтернету в Україні: контент та технічні аспекти. Що очікувати в 2018 році?».

Мета конференції – окреслили ризики та можливості для розвитку Інтернету в Україні у 2018 році. Організатори об’єднують на відкритому майданчику ключових стейкхолдерів в cфері управління Інтернетом аби обговорити проблеми регулювання контенту, свободи слова в мережі, регулювання IT-cфери, взаємовідносин між урядом та громадянським суспільством.

Коли: 10:00-13:00, четвер, 22 лютого 2018 року

Місце проведення: готель «Хрещатик», вул.Хрещатик 14, Київ

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна»

Запрошені спікери:

Ольга Червакова, заступник Голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики;

Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики України;

Тетяна Попова, експертка з комунікацій, ГО «Інформаційна безпека»;

Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації;

Світлана Остапа, медіаекспертка ГО «Детектор медіа»;

Антоніна Черевко, медіаекспертка, IMS;

Максим Дворовий, юрист, ЦЕДЕМ;

Олександр Бурмагін, юрист, Платформа прав людини;

Максим Благонравін, експерт з комунікацій, Hostmaster Ltd;

представники державних правоохоронних органів.

Модерує Віталій Мороз, керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна»

Ключові теми обговорення:

Які сценарії щодо регулювання Інтернеті можливі в Україні у 2018 році: оптимістичний, нейтральний, песимістичний?

Виклики законодавчого регулювання. Куди рухаємося в 2018 році?

Роль держави в регулюванні. Технічні аспекти Інтернету та виклики. Чи розуміють один одного стейкхолдери?

Свобода слова та доступ до контенту в контексті відповідей на безпеку;

Чого не вистачає в українському дискурсі щодо Інтернету? Глобальні тренди регулювання.

12.50-13.10 – Прес-підхід ключових спікерів

Акредитація ЗМІ: Марія Саврун, 063 120 15 39, msavrun@internews.ua до 21.00, 21 лютого.

Конференція проходить в рамках проекту “Інтернет-свобода в Україні: підтримуючи засади свободи слова та безпеки в часи конфлікту” за підтримки програми МАТРА від уряду Нідерландів, що реалізується ГО “Інтерньюз-Україна”. Cайт http://netfreedom.org.ua/