У Житомирі до Міжнародного дня рідної мови проведуть круглий стіл на тему лінгвістики

Під час круглого столу до Міжнародного дня рідної мови учасники обговорять тему «Демократія очима українців (психолінгвістичне дослідження)».

У Житомирі до Міжнародного дня рідної мови проведуть круглий стіл на лінгвістичну тему.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, зустріч відбудеться 23 лютого у конференц-залі Житомирського державного університеті імені Франка.

Під час круглого столу до Міжнародного дня рідної мови учасники обговорять тему «Демократія очима українців (психолінгвістичне дослідження)».

Модеруватиме захід професор Віктор Мойсієнко, доповідатиме доцент Тетяна Недашківська.

Нагадаємо, Міжнародний день рідної мови — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.