На Житомирщині розпочався прийом проектних пропозицій від інститутів громадянського суспільства на грант від ОДА
Сьогодні розпочався прийом проектних пропозицій від інститутів громадянського суспільства на грант від Житомирської облдержадміністрації.
Про це УНІАН повідомила прес-служба цього відомства.
Протягом березня цього року інститут громадянського суспільства може подати одну конкурсну пропозицію за такими тематичними напрямками як екологія, соціально-економічний розвиток області, впровадження реформи децентралізації, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, спорт та інші.
"Так само як і минулого року, цьогорічний загальний фонд фінансової підтримки від обласної облдержадміністрації складає 1 млн гривень. Оптимальна сума однієї грантової пропозиції – до 100 тис. гривень, проте розглядатимуться й проекти з іншими бюджетами", - сказано у повідомленні.
Детальніше про це можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.
Нагадаємо, що підтримка громадських організацій - це одна з ініціатив голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича, у 2017 році у Житомирській області реалізували 17 проектів за грантові кошти від ОДА на загальну суму 923,2 тис. грн.