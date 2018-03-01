На Житомирщині розпочався прийом проектних пропозицій від інститутів громадянського суспільства на грант від ОДА

Підтримка громадських організацій - це одна з ініціатив голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича

Сьогодні розпочався прийом проектних пропозицій від інститутів громадянського суспільства на грант від Житомирської облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба цього відомства.

Протягом березня цього року інститут громадянського суспільства може подати одну конкурсну пропозицію за такими тематичними напрямками як екологія, соціально-економічний розвиток області, впровадження реформи децентралізації, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, спорт та інші.

"Так само як і минулого року, цьогорічний загальний фонд фінансової підтримки від обласної облдержадміністрації складає 1 млн гривень. Оптимальна сума однієї грантової пропозиції – до 100 тис. гривень, проте розглядатимуться й проекти з іншими бюджетами", - сказано у повідомленні.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Нагадаємо, що підтримка громадських організацій - це одна з ініціатив голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича, у 2017 році у Житомирській області реалізували 17 проектів за грантові кошти від ОДА на загальну суму 923,2 тис. грн.