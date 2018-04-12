V Міжнародна Конференція «Лізинг в Україні: нові можливості та виклики»

Асоціація «Українське Об’єднання Лізингодавців» продовжує традицію лізингових форумів міжнародного рівня в Україні та проводить V Міжнародну Конференцію на тему «Лізинг в Україні: нові можливості та виклики», яка відбудеться 12-13 квітня 2018 року за підтримки проекту USAID «Трансформація Фінансового Сектору».

Серед спікерів конференції будуть народні депутати, керівники Комітетів ВР: Михайло Довбенко, Руслан Демчак, Віктор Галасюк; представники виконавчої влади Олександр Залєтов (Нацкомфінпослуг), Олександр Соболєв (ДІУ); від ринку банківського лізингу - Сергій Тігіпко (Таскомбанк), від імпртерів та дилерів Грицишин Наталя (Джон Дір Україна), європейські експерти Френк Ван Гуул,Річард Кнуббен (LEASEUROPE), керівники провідних лізингових компаній в сегментах агро- та авто- лізингу.

На конференції вперше в Україні буде презентовано такі інструменти фінансування учасників ринку, як:

Програма фінансування Агенції приватних інвестицій США (OPIC);

Програма кредитних гарантій уряду США (DCA).

Серед учасників, яких очікується понад сто чоловік - представники лізингового, банківського ринків, ринку нерухомості та фінансових послуг, сільгоспвиробники та представники інших реальних секторів економіки.

Більше деталей про конференцію можна дізнатися на веб-сайті: http://conference.uul.com.ua/

Початок заходу, який є відкритим для журналістів, – о 13:00 за адресою: місто Львів, вулиця Яна Матейка, 6, готель «Дністер», конференц-зал «Панорама».

Акредитація за телефонами: +380933815100 | +380983042836

або на електронну пошту: uul@uul.com.ua |