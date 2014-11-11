В Україні відбудеться перший спільний з’їзд єврейських організацій України

12-13 листопада 2014 року найвпливовіші єврейські організації України проведуть спільну конференцію.

Перед делегатами з’їзду єврейських об’єднань Товариство єврейської культури України; Єврейська рада України; Єврейський форум України; Асоціація єврейських організацій і общин (Ваад) України; Українська спілка єврейських студентів буде звітовано про виконану роботу, а також створено Раду керівників основних єврейських об’єднань України, як спільного координуючого та представницького органу єврейської громади України.

Учасники: представники АПУ, віце-прем'єр-міністр України Володмир Гройсман, міністр культури Євген Нищук, Урядовий уповноважений у справах етнополітики Геннадій Друзенко, мер м.Києва Віталій Кличко, Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ален Ремі, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Генріх Літвін, Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм, керівники Американського єврейського комітету, та Всесвітнього єврейського конгресу та ін.

Під час роботи з’їзду буде прийнята низка резолюцій, зокрема "Про необхідність збереження культурної спадщини України» (готель «Братислава», вул. А. Малишка, 1).

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