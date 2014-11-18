20 листопада (четвер) 2014 року об 11:00 у Інституті Горшеніна пройде круглий стіл на тему: «Хто сприяє споживанню алкоголю дітьми?»

На круглому столі будуть презентовані результати всеукраїнського соціологічного дослідження щодо алкогольного виховання в українських сім’ях, проведеного Інститутом Горшеніна протягом жовтня 2014.

Серед питань, які винесені на обговорення:

1. Поточна ситуація зі споживанням алкогольних напоїв серед неповнолітніх в Україні.

2. Алкогольне виховання в українських сім’ях: хто відповідальний?

3. Що необхідно робити для попередження споживання алкоголю неповнолітніми?

Учасники круглого столу:

НАТАЛІЯ МАКСИМОВА, доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки, професор кафедри соціальної роботи факультету психології КНУ ім. Т. Шевченко, керівник Комітету сприяння захисту прав дитини.

ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА, експерт департаменту соціології Інституту Горшеніна.

НІНА БЕРЕЗІНА, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти України, член міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи надання наркологічної допомоги в Україні.

Представник Міністерства соціальної політики України.

Представник Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

Контакти для акредитації ЗМІ:

(067) 238 74 75 (контактна особа: Микола Махлай) або електронною адресою info@rozumno.org.ua

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку)