19-21 грудня виставка-продаж «Краще від майстра» в Києві на стадіоні «Олімпійський»

19-21 грудня виставка-продаж «Краще від майстра» у Києві на стадіоні «Олімпійський»

Ця виставка особливо цікава любителям авторських робіт і оригінальних сувенірів; тим, хто хоче зробити близькій людині неповторний подарунок, і тим прихильникам мистецтва, які хочуть до нього долучитися, спробувавши створити сувенір своїми руками під керівництвом майстра, взявши участь у майстер-класі.

На три дні – з п’ятниці по неділю включно (19-21грудня) - виставка стає місцем, де є можливість зануритися в творчу атмосферу, поспілкуватися з авторами, відпочити душею і порадувати око рукотворною красою. В чарівний день Святого Миколая та вихідні дні, що йдуть за святом, у кожного відвідувача є змога не тільки зробити подарунки близьким і рідним людям, провести час із родиною, зустрітися з друзями, а й поспілкуватися з майстрами, повчитися їхньому ремеслу.

Виставка-продаж «Краще вiд майстра» об'єднує експозиції авторських робіт, виконаних із різноманітних матеріалів і в різних техніках: кераміка, розпис на склі, ялинкові прикраси, авторські листівки-витинанки, текстильні вироби, вироби зі шкіри, вироби з мила, авторська лялька, декупаж. Буде представлена фото-студія, де кожен відвідувач зможе зробити своє фото. Майстер-класи по кераміці, вишивці та декупажу для дорослих і дітей.

В рамках проекту представлено виставку кераміки учасників заходу.

Учасники проекту: Стелла Недбаєвська, Ольга Аліта та Світлана Кравчук, Марія Шеремет, Марина Курукчі, Курій-Максимів Наталія, Єгорова-Рогова Юлія, Злотник Катерина, Портнова Ліза та Андрій Кіріченко, Іванна Найда, Галенко Марк, Сафонов Руслан, Росада Олександра, Юлія Седіна, Казьмін Сергій, Касяненко Тетяна, Головаха Андрій, Кочарміна Олена, Вікторія Хайдурова, Олена Ворожбіт, Родина Шаповалових, Лебьодкіна Олександра та Євген Сердюк, Іванюта Тетяна. Куратор проекту художник-кераміст Олеся Дворак-Галік

Під час роботи виставки відвідувачи можуть купити вироби ручної роботи, зроблені майстерно і з любов'ю, авторські роботи молодих і маститих дизайнерів, художників, керамістів, прикладників, колажистів.

Кожного дня, під час роботи виставки, проводяться майстер-класи для дітей і дорослих: гончарне мистецтво, різні види валяння, розпис по склу, декупаж та інші.

Цікаво і пізнавально приходити на виставку з дітьми, які можуть прийняти участь у вподобаному ними майстер-класі. Для дітей така подія, без сумніву, запам'ятається надовго.

Тим більше, що кожен забере із собою зроблену ним роботу.

Майстер-класи проводять відомі в Україні та за її межами художники.

Одночасно у павільоні працює виставка «Хутровий ярмарок».

Виставки-ярмарки на стадіоні «Олімпійський» популярні серед киян як завдяки творчий тематиці, великий кількості цікавих експонатів, так і враховуючи саме місце розташування. Місце дуже зручне - центр Києва. Сам павільйон, в якому проходять виставки, розташований на території стадіону «Олімпійський» за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська, 55.

Біля стадіону «Олімпійський» є просторі парковки, поруч дві станції метро - «Палац Спорту» та «Олімпійська». Від обох станцій метро легко пройти на стадіон.

Виставка працює 19-21 грудня с 11.00 до 19.00. Вхід безкоштовний

Інформація за телефоном (044) 362-13-70

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua