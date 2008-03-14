Як повідомляв УНІАН, у Києві два дні страйкували перевізники, вимагаючи підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Владане пішла на поступки, організатори страйку взяли тайм-аут. Сьогодні маршрутки повернулися на столичні дороги. Що думають про протестну акцію читачі сайту УНІАН? Ми наводимо фрагменти обговорення ними транспортної проблеми у Києві.

tato2006: Пасажир зобов`язаний сплатити проїзд в повному обсязі, слухати всю дорогу радіо-шансон, часто нюхати куриво водія і закривати вуха від його матюків по телефону. Якщо пасажирові щось не подобається, він може поскаржитися по телефонах, написаних на папірці біля водія (на прохання назвати своє ім`я і прізвище - водій вам розповість і про матінку і про батечка, але прізвища не назве ні свого, ні начальства - боїться). По всіх цих телефонах (окрім КМДА) вам скажуть, що це прохідна і ваша скарга буде передана старшому. Телефон КМДА правильний, але він буде завжди зайнятий. Якщо з бодуна хто і відповість, то пообіцяють розібратися, але ви вже цього ніколи не дізнаєтеся. А якщо і це вам не сподобається - купіть собі машину і їздьте на ній на роботу. Тут КМДА свого не упустить - за стоянку біля роботи платитимете вказаний тариф або ваша машина буде евакуйована. Звідси висновок - сидіть удома або ходіть пішки! Ці "власники" набрали собі таку шушваль і так її оберігають, що виходить, не вони нас обслуговують, а ми їх. І пасажирам залишають тільки один обов`язок - БАБЛО ДАВАЙТЕ! Що робити пасажирам, якщо наскаржитися і одержати сатисфакцію неможливо - що робити з хамами на дорогах?

zor : Приватні перевізники - це такі ж робітники, як і багато інших людей. Ціни на енергоносії зростають, ремонт техніки зростає,обслуговування і таке інше. Що, перевізники повинні працювати собі у збиток?

Квітка : Куди ще можна піднімати ціни на маршрутки??? Чому в інших містах водії маршруток мають змогу купувати пальне, ремонтувати і т.д., а кияни не мають такої можливості? Кілька днів тому була в Луцьку – там всі маршрутки по 1 грн. І живуть! І не страйкують! А тут - по 1.75 грн. і їм ще щось не подобається!!! Хамство! Дійсно, що в тролейбусі їхати набагато дешевше та і безпечніше. Бо маршрутки стають, де завгодно, беруть пасажирів де завгодно, по трамвайних коліях їздять, наїжджаючи на пасажирів - таке хамське ставлення до людей, що навіть бракує слів! Я вже не кажу про те, що багато з них курять в салоні, не дають квитків, грублять, шарпають тією машиною так, що встояти часто буває неможливо, вмикають той тупий музон на всю гучність, бо їм так хочеться! І абсолютно не хочуть слухати зауваження пасажирів. Їх треба ліквідувати, тоді і побачимо, хто яку пісеньку заспіває. Для чого вони нам потрібні? Для швидкості? Тоді ліпше, дійсно, більше закупити трамваїв, автобусів, тролейбусів - дешевше обійдеться. Інші країни якось чудово живуть без маршруток - і нормально живуть.

Киянин: Стійте, стійте! Ваші господарі, мабуть, платитимуть вам зарплату за весь час простою! Причому, з власної кишені. Тиждень-два - і замість ваших господарів на ринок вийдуть інші. А ви, наче бидло, готові будете пасажирам доплачувати за те, щоб вони користувалися вашими консервними бляшанками. Тому стійте й надалі...

Патрiот.ua : Як ставити касовi апарати - так категорично НI, бо тодi ж доведеться показувать свої дiйснi доходи, а як пiднiмати платню - так обома руками ЗА. Пропоную пасажирам провести акцiю протесту i хоча б один день не користуватись маршрутками. Тодi ми побачимо, кого вони взагалi будуть перевозити :)))))))))) Українцi, єднаймось!!!

val: Так було гарно без них на дорогах міста, але лише два дні. Цей страйк довів, що проблема київських доріг, перш за все, полягає в наявності маршруток і їх вкрай недисциплінованих водіїв. Тільки їх не стало, як одразу полегшало місту...

Жека: Нічого із цього страйку не вийшло.Наш європейський Київ довів, що це пережитки 90-х років, і пора як у всіх нормальних країнах, їздити на муніципальному транспорт, і а на незрозуміло якому...

Сергій:Всі ті, хто зараз страйкують, брали участь в конкурсах, уклали договори і зобов`язані виконувати умови договору. І лише так. Тут працює "чорний кеш" в межах 3,5 млн. в день!!!! А бюджету - дірочка від бублика!!!