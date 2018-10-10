В Київській обласній клінічній лікарні проведуть унікальні хірургічні операції за участю американських хірургів

Революція в державній хірургії. Впровадження міжнародних протоколів в хірургічну практику України: україно-американський форум «живої» хірургії.

16 жовтня 2018 року з 09:00 на базі хірургічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, що на вул. Багговутівська,1, (хірургічний корпус №1, 6-й поверх) стартує серія унікальних лапароскопічних операцій. Відеокамери транслюватимуть зображення безпосередньо з операційної в зал для запрошених гостей. Журналісти та відеооператори зможуть побувати в операційному блоці, побачити оновлене хірургічне відділення.

Разом з українськими лікарями, операції проведуть колеги із США - професор медичного факультету Гарвардського університету - хірург Віталій Пойлін і доцент медичного факультету Гарвардського університету - уролог Руслан Корець.

Лапароскопічні операції хворих із злоякісними утвореннями, які будуть демонструвати американські хірурги в рамках україно-американського форуму - можливість впровадження міжнародних протоколів на благо життя і здоров'я українських пацієнтів.

Місце проведення Україно-американського форуму «живої» хірургії було обрано не випадково. Державна медична установа, а саме 1-е відділення хірургії Київської обласної клінічної лікарні на Багговутівській, що прийняло виклик нових реалій, демонструє новий формат взаємодії з пацієнтом!

Телефон для довідок: 063 318-64-61, 066 210-82-51

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