КамАЗ зіткнувся з автобусом: постраждали троє (фото)

ДТП у Севастополі

У Севастополі в результаті зіткнення вантажного автомобіля ”КАМАЗ” з автобусом травмовано троє осіб. Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії в автобусі перебувало 30 пасажирів. Внаслідок ДТП троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та госпіталізовані до 1-ї міської лікарні. Фото Департаменту ДАІ МВС

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