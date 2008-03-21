На ФМ-радіостанціях українських пісень - одна з 10-20

Чернівецька обласна рада пропонує Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення позбавити права мовлення і ліцензій радіо FM «Сіті», радіо «Люкс»-FM, радіо-«Станція» та «Ретро-FM») за недотримання ліцензійних умов щодо наповнення радіоефіру україномовним аудіопродуктом.

Як повідомив УНІАН депутат Чернівецької обласної ради від фракції «Наша Україна» Петро КОБЕВКО, облрада двічі зверталася до Нацради з питань телерадіомовлення та РНБО з проханням звернути увагу «на іноземну інтервенцію на радіо» і двічі отримувала відповідь, що на FM-радіо звучить 50% україномовного продукту.

Депутати цьому не повірили і створили відповідну комісію, яка впродовж майже трьох місяців (з грудня минулого року до середини лютого цього року) власними силами проводила на Буковині моніторинг FM-ефіру.

За словами П.КОБЕВКА, за результатами моніторингу було встановлено, що на чотирьох з п’яти радіостанцій відсоток україномовного аудіопродукту коливається в межах 4-9%. Депутати назвали лише одну місцеву радіостанцію, в ефірі якої більше української музики.

Депутати облради також вважають, що у порушенні мовного законодавства в радіоефірі винні також окремі посадовці, в обов’язки, яких входить контролювати дотримання радіомовниками ліцензійних умов. Тому облрада пропонує Нацраді з питань телебачення та радіомовлення визнати недоцільним перебування на посаді свого представника у регіоні Петра ШЕГДИ та звернути увагу на бездіяльність керівників обласного радіотелевізійного передавального центру та Чернівецької філії центру «Укрчастотнагляду».