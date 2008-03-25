Експерт: НПЗ повинні працювати на каспійській нафті

Будівництво сучасного нафтопереробного заводу стимулюватиме інші заводи переходити на європейські стандарти пального. Про це заявив у коментарі УНІАН екс-голова «Укртранснафти», член Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК.

«Треба створити умови для будівництва сучасного НПЗ, який би працював на каспійській нафті, - вважає О.ТОДІЙЧУК. – Це створить умови для збільшення обсягів переробки нафти в Україні, а також прискорить реконструкцію всіх інших НПЗ».

Нині власники заводів «намагаються стримати перехід до високоякісного пального - стандартів Євро-3 та Євро-4, оскільки працюють на застарілих технологіях», - констатує експерт.