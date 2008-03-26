БЮТ закликає рекламні фірми відмовитися від ”юдиних срібняків”

Деякі рекламні фірми отримали замовлення від політичних опонентів уряду Юлії ТИМОШЕНКО на виготовлення і розміщення по всій Україні біг-бордів провокаційного змісту з негативною оцінкою 100 днів роботи Кабінету Міністрів.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Віталій КОРЖ, повідомили УНІАН у прес-службі парламентарія.

«Чесні працівники кількох фірм, яким було запропоновано виконати цю підлу роботу за величезні гроші, лише обурились на таку пропозицію і категорично відмовились. Хотілося б сподіватися, що й серед працівників інших фірм такого профілю знайдеться немало чесних людей, які не захочуть взяти 30 юдиних срібняків у мільйонах доларів за цю брудну «роботу», - сказав В.КОРЖ.

За даними прес-служби, народний депутат вважає своїм обов’язком поінформувати українське суспільство, що таку провокаційну акцію вже розпочато, і просить всіх патріотичних громадян дати власну справедливу оцінку цій «кампанії бруду й брехні».