Улюблені герої глядачів Камеді Клаб – Чебурашка і Черновецький

Вже кілька днів в Arena Entertainment ідуть зйомки нового циклу програм Comedy Club UА, які глядач побачить у квітні на «Новому каналі».

На спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції, журналістам розповіли, що фірмовий гумор і вже відомі глядачеві виконавці - залишаться. До того ж стане більше інтерактиву і контакту з глядачем. Новації торкнуться всіх без винятку областей в Comedy Club UA: більше жартів за хвилину часу, нових облич на сцені, новий матеріал – і це тільки мала частина оновлень.

Наприклад, резиденти клубу Андрій Молочний і Антон Лірник звертаються до глядача з пропозицією назвати два будь-які персонажі, і одразу вигадують мініатюру за їх участю. «Хіт замовлень – Чебурашка і Черновецький», - ділиться враженням від уже записаних програм Андрій Молочний.

Але на цьому тема київської влади не закінчується. Одна з журналісток цікавиться - чи немає бажання поборотися за крісло київського голови. І тут з`ясовується, що у мера Києва з`явився серйозний конкурент. Сергій Притула саме працює над слоганом своєї передвиборної компанії. «Якщо кияни хочуть іржати з мера, хай мер це робить професійно», - заявив, не то жартома не те серйозне, потенційний кандидат.

Але йти з проекту він поки що не збирається. Оскільки, як сказав генеральний продюсер Дмитро Царенко, запуск сезону Камеді на «Новому каналі» - "...тільки початок великого шляху і плідної співпраці, результатом якої стануть нові спільні проекти... «Новий канал» - стратегічний партнер Comedy Club UА».

Мабуть, програма стала динамічнішою, хоча «гумору нижче за пояс» і нецензурних слівець у ній залишилося вдосталь. Стало більше політичного гумору а-ля «Вчора Печерський суд Києва відмінив результати Першої світової війни» чи «Охоронець Президента при виконанні службових обов`язків випав з вулика».

Не забули і популярний сьогодні сайт – «Картина "Козаки пишуть листа турецькому султанові на Однокласниках».

Режисер проекту Сергій Матвієнко обіцяє, що глядачів чекають абсолютно нові номери в якісно новій подачі. З`явилася рубрика «Нові обличчя» - в ній можна побачити нових резидентів. Тематика нових жартів відображає теми: від політики до сексу. І маса сюрпризів навіть для самих резидентів.