Партія регіонів запрошує на пікнік до Верховної Ради

Учасники акції на підтримку антикризової коаліції запрошують бажаючих приєднатися до їх відпочинку в Маріїнському парку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

Як говориться в повідомленні прес-служби, “учасники акції запрошують всіх бажаючих приєднатися до їх відпочинку, тому що, на їх думку, ніщо так не зближує людей як спільне дозвілля”.

Прес-служба також зазначає, що “мешканцям наметового містечка, яке розташоване в Маріїнському парку, сумувати не доводиться”.

“Майже п’ять діб біля Верховної Ради живуть прихильники антикризової коаліції, до якої увійшли Партія регіонів, СПУ та КПУ. Одночасно з політичною діяльністю (мітинги, виступи) вони запланували на найближчі три дні (починаючи з суботи) насичену розважальну програму. По-перше, це конкурси на найкращий намет та найохайнішу територію, що мають на меті збереження порядку та чистоти в парку. По-друге, різноманітні змагання – шаховий і бадмінтонний турніри, конкурс бардовської та похідної пісні, караоке, конкурс найкращого шаржового малюнку”, - повідомляє прес-служба Партії регіонів.

За її інформацією, “для всіх бажаючих тут демонструватимуться кінофільми. А настрій мешканцям містечка та киянам підніматиме музика в кращих традиціях паркового репертуару. Знайомі мелодії пролунають у виконанні симфонічного, духового та джазового оркестрів”.