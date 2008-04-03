Бензин в Америці коштує майже долар за літр

Конгрес США звинуватив американські нафтові корпорації в зависоких прибутках на тлі збитків, яких зазнають рядові американці через високі ціни на нафту, повідомляє Reuters. Конгресмени також засумнівалися в доцільності податкових пільг для нафтової індустрії.

Розмір цих пільг становить 18 мільярдів доларів на рік, при тому, що чистий прибуток американських нафтових корпорацій в 2007 році перевищив 123 мільярди.

Крім того, депутати Палати представників також розкритикували нафтовиків за те, що вони не інвестують у відновлювані джерела енергії.

Зі свого боку, представники нафтових компаній стверджують, що зростання цін на нафту викликане об`єктивними причинами, а високі прибутки не можна розглядати поза контекстом всієї нафтової індустрії, яка схильна до циклічних спадів і підйомів.

Нагадаємо, що в березні ціна на нафту досягла рекордної познаки в 111 доларів за барель. Нині вартість одного галона (3,78 літра) бензину на американських автозаправках становить 3,29 долара, що також є абсолютним рекордом.

Лента.ру