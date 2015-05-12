II всеукраїнський «ЕКОклас» - Україні розквітнути час

У Києві пройде церемонія нагородження переможців соціального екологічного проекту, що надихнув сотні тисяч українських школярів на справжні екоподвиги і вирішення дорослих проблем захисту довкілля

18 травня 2015 року у Київському планетарії «ATMASFERA 360» на вул. Велика Васильківська, 57/3 (ст. М. Олімпійська) відбудеться церемонія нагородження фіналістів II всеукраїнського конкурсу для шкільної молоді «ЕКОкласс», ініційованого Геннадієм Виходцевим, керівником Групи компаній «ФОКСТРОТ», і реалізованого торговельною мережею «Фокстрот. Техніка для дому».

Під слоганом «Твій перший дорослий проект» конкурс з 2013 року об'єднує зусилля дітей, батьків, вчителів і всіх небайдужих у вирішенні екологічних проблем регіонів України. Організатори отримали 470 конкурсних проектних робіт від дітей у віці від 6 до 17 років та їх педагогів на тему захисту навколишнього середовища з 400 шкіл України та 520 гуртків.

Кращі колективи екоактивістів запрошено в Київський планетарій «ATMASFERA 360» на церемонію нагородження. Місце зустрічі обрано невипадково: за задумом організаторів тут всі учасники відчують, наскільки глобальними є екологічні проблеми, які вирішуються нашими школярами локально - в своїх містах і селах!

Шкільні колективи - володарі 1, 2 і 3 призових місць у трьох номінаціях конкурсу («ЕКОдизайн», «ЕКОінновація» і «ЕКОкреатив») розкриють свої секрети переможної проектної діяльності. Лауреатів очікує повнокупольне відео «На блакитній планеті» від українських аніматорів, в якому Земля представлена ​​у всьому її біологічному різноманітті, що неодмінно надихне школярів на нові екологічно-значущі звершення. Всіх гостей чекає безліч сюрпризів і трюків науки від групи веселих вчених і виконання з улюбленими артистами - групою «Авіатор» - легендарної пісні «Трава у дома».

На свято запрошені:

- Міністр освіти і науки України Сергій Квіт;

- Ініціатор проекту «ЕКОклас» Геннадій Виходцев;

- Організатор конкурсу, виконавчий директор торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому» В'ячеслав Поврознік;

- Партнери проекту: директор Національного еколого-натуралістичного центру МОН України Володимир Вербицький і президент міжнародного фонду «Скорочення ризиків» (Risk Reduction Foundation) Володимир Костерін. Спеціальні призи отримають вчителі від медіа-партнера - журналу «Единственная».

У II всеукраїнському конкурсі проектів «ЕКОклас» взяли участь близько 700 000 чоловік, які:

- прибрали 25 тис. га території;

- висадили 55 тис. кущів;

- висадили 112 тис. дерев;

- висадили 12 тис. квіткових рослин;

- заклали 58 парків;

- заклали 162 клумби і ділянки з лікарськими рослинами;

- провели 3240 екологічних агітаційних заходів, виступів агітбригад;

- виготовили 820 шт. годівниць і шпаківень;

- озеленили 12 шкіл;

- облаштували 15 колодязів;

- провели 115 флеш-мобів, 27 круглих столів щодо вмілого поводження з відходами;

- впорядкували і розчистили 302 русла річок, джерел, ставків та прибережних смуг;

- створили 55 екологічних стежок;

- передали 2715 кг склотари на переробку;

- передали на переробку 1100 кг поліетиленових матеріалів;

- передали на утилізацію 805 кг батарейок;

- зібрали 41 тонну макулатури;

- передали на переробку 30 кг металу;

- ліквідували 11 тис. несанкціонованих звалищ;

- створили 33 дитячі майданчики;

- створили 351 зелених куточків і зимових садів;

- організували 95 екомайстер-класів;

- провели 324 суботники;

- обладнали 14 зон безпечного перебування дітей на берегах річок в літній та зимовий період;

- виготовили та встановили 26 інформаційно-попереджувальних щитів.

Партнер заходу - польський виробник флеш-пам'яті Goodram.

Конкурс проводиться за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Контакти для акредитації ЗМІ: Олена, Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua, моб.тел. (050) 449-39-99, (044) 537-48-00 (внут.номер 72671). Реєстрація до 15.05.15 включно (кількість запрошень обмежена).

Про соціальну ініціативу «Фокстрот»:

Загальнонаціональний освітній проект «ЕКОклас», який є частиною корпоративної соціальної відповідальності бізнесу «Фокстрот», реалізується в Україні з 2013 року. Так, в I Всеукраїнському конкурсі «ЕКОклас» взяли участь школярі з усіх областей України. Загальна кількість безпосередніх учасників - близько 20 000 чоловік. Було отримано понад 400 проектів. Звіт про екологічні результати I всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас» - http://www.foxtrot.com.ua/pages/ecoclass-pr/1028.

Довідка: торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» є найбільшою роздрібною мережею за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні, а також лідером у своїй категорії за рівнем знання, відвідування і покупок за даними TNS Ukraine, MMI 2010-2014 / 2. ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» демонструє інноваційний підхід до розвитку через сервіси «Фінансовий супермаркет» і «Фокс Клуб», формат «Shop-in-Shop» та унікальний мобільний додаток «Обирай техніку за допомогою доповненої реальності». «Фокстрот» також відомий на українському ринку як бренд, який дбає про довкілля (соціальні проекти «Зелений офіс», «ЕКОклас») і про безпеку дітей (проект «Школа безпеки»).