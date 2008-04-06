87-річний чоловік англійської королеви залишив лікарню (фото)
Вигляд мав, як завжди, бадьорий
Чоловік королеви Великобританії Єлизавети Другої герцог Едінбурзький Філіпп залишив лондонську лікарню імені короля Едуарда Сьомого, де перебував від минулого четверга. Вихід принца Пилипа з лікарні транслювали в прямому ефірі британські телеканали.
|Фото AP
Через хворобу принцеві довелося пропустити кілька офіційних заходів. За останніми даними, чоловік британської королеви не візьме участь і в кількох подіях, запланованих на понеділок.
Чоловікові королеви Великобританії в червні виповнюється 87 років, проте він надзвичайно активний для свого віку. Його дні розписані по годинах, нерідко йому доводиться брати участь в кількох офіційних заходах за день.
Принц Філіпп - син грецького принца Андрія, двоюрідного брата останнього російського царя Миколи II, родич багатьом монаршим домам у Європі. Сім`я емігрувала до Англії, коли Філіппу був лише рік. У роки Другої світової війни в званні лейтенанта був військово-морським льотчиком. Брав участь у повітряних боях за Британію, супроводжував полярні морські каравани в Радянський Союз.
20 листопада минулого року Єлизавета Друга і принц Філіпп відзначили 60-річчя свого одруження.