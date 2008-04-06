87-річний чоловік англійської королеви залишив лікарню (фото)

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети Другої герцог Едінбурзький Філіпп залишив лондонську лікарню імені короля Едуарда Сьомого, де перебував від минулого четверга. Вихід принца Пилипа з лікарні транслювали в прямому ефірі британські телеканали.

Принц Філіпп, госпіталізований через грудне захворювання, мав вигляд, як завжди, бадьорий. Сідаючи в машину, він посміхався журналістам, які зібралися біля дверей лікарні, і на прощання помахав їм рукою. Як повідомила прес-служба Букінгемського палацу, з лікарні герцог попрямував до Віндзорського замку.

Через хворобу принцеві довелося пропустити кілька офіційних заходів. За останніми даними, чоловік британської королеви не візьме участь і в кількох подіях, запланованих на понеділок.

Чоловікові королеви Великобританії в червні виповнюється 87 років, проте він надзвичайно активний для свого віку. Його дні розписані по годинах, нерідко йому доводиться брати участь в кількох офіційних заходах за день.

Принц Філіпп - син грецького принца Андрія, двоюрідного брата останнього російського царя Миколи II, родич багатьом монаршим домам у Європі. Сім`я емігрувала до Англії, коли Філіппу був лише рік. У роки Другої світової війни в званні лейтенанта був військово-морським льотчиком. Брав участь у повітряних боях за Британію, супроводжував полярні морські каравани в Радянський Союз.

20 листопада минулого року Єлизавета Друга і принц Філіпп відзначили 60-річчя свого одруження.