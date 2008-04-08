ДАІ створить групи швидкого реагування на ДТП у Києві

Державтоінспекція та Київська міська державна адміністрація створять спеціальні патрулі для швидкого усунення заторів, які виникають через дорожньо-транспортні пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на спільному засіданні керівництва КМДА і Головного управління МВС України у м. Києві щодо нагальних проблем в столиці гендиректор КП “Київпастранс” Микола ЛАМБУЦЬКИЙ.

“Для забезпечення швидкого реагування ми пропонуємо підготувати проект відповідного договору, де пропонуємо створити спільні групи з працівниками ДАІ і відповідно забезпечити їх додатковими матеріальними засобами”, - сказав М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

За його словами, такі групи швидкого реагування дозволять покращити рух громадського транспорту й обслуговування пасажирів.

М.ЛАМБУЦЬКИЙ повідомив, що це питання вже обговорювалося із Державтоінспекцією, і були напрацьовані спільні пропозиції щодо забезпечення спецпатрулів необхідною технікою. Зокрема, йдеться про 30 легкових автомобілів, 20 мікроавтобусів, два евакуатори, 60 приладів електронного вимірювання відстані тощо.

За словами гендиректора КП “Київпастранс”, для фінансування цього проекту планується залучити кошти бюджету розвитку Києва.

М.ЛАМБУЦЬКИЙ також висловив сподівання, що спецпатрулі можуть розпочати роботу на вулицях міста вже через місяць, а відповідний договір буде підписаний цього тижня.

Головуючий на засіданні перший заступник голови КМДА Денис БАСС, у свою чергу підкреслив, що контрольні групи ДАІ, про які йде мова, мають бути закріплені за кожним маршрутом пасажирського транспорту і виїжджати миттєво на сигнал про ДТП, який надійде з диспетчерської служби “Київпастрансу”. Саме така схема, на його переконання, забезпечить добрий результат зазначеного проекту.

Присутній на засіданні перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України, начальник управління ДАІ ГУ МВС України у м. Києві Анатолій СІРЕНКО сказав, що ДАІ готова підписати таку угоду, а також виконувати визначені роботи спільно з “Київпастрансом”.