В Києві відбудеться Перший Всеукраїнський з’їзд політичної партії "СИЛА ЛЮДЕЙ"

СИЛА ЛЮДЕЙ – це молода політична партія, створена у 2013 році, як єдина дієва альтернатива різним «квазіпартійним» структурам, що так і не спромоглися стати для політично активних громадян механізмом впливу на реальну політику в Україні. СИЛА ЛЮДЕЙ сповідує ліберально-демократичні цінності, які традиційно співзвучні світосприйняттю свободолюбивих, працьовитих та відповідальних українців, які готові нести відповідальність за власне майбутнє та майбутнє нашої країни.

Ми не звикли шукати винних у наших бідах – ми звикли самостійно обирати свій шлях, забезпечувати добробут своєї родини та прагнемо бути лідерами своїх місцевих громад.

СИЛА ЛЮДЕЙ, перш за все, представляє інтереси середнього класу, того найбільш важливого прошарку суспільства, на якому ґрунтується сталий економічний розвиток країн Західної Європи, США, Канади та інших розвинених країн. Наш орієнтир – це громадянин, який живе за концептом «усвідомленої відповідальності», який керується Законом та вимагає цього від інших. Ліберальні погляди на економіку у поєднанні з підтримкою традиційних українських сімейних цінностей – це фундамент світогляду СИЛИ ЛЮДЕЙ.

Під час з’їзду буде оголошено про участь партії СИЛА ЛЮДЕЙ у місцевих виборах в жовтні 2015 року, представлено оновлений Статут та Маніфест справедливості.

Сьогодні СИЛА ЛЮДЕЙ – це шанс для громадян, які прагнуть змінити існуючу олігархічну політичну систему, яка після Майдану постійно намагається законсервувати існуючий стан справ в країні. Ми йдемо у владу, аби змінити систему! Разом – СИЛА!

Місце проведення з’їзду: конгрес-хол UBI HALL, вул. Дорогожицька, 17.

Початок роботи: 20 червня о 10:00.

Реєстрація ЗМІ: press@sylalyudey.org

Додаткова інформація за тел. (067) 6564008