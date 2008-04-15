Ющенко обговорив з Ульянченко питання землі, хліба, доріг та здоров`я

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та голова Київської обласної державної адміністрації Київської області Віра УЛЬЯНЧЕНКО обговорили запровадження прозорих механізмів регулювання земельних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Також голова облдержадміністрації доповіла Президентові України про соціально-економічний розвиток Київщини та результати розвитку основних галузей народного господарства за 2007 рік та перший квартал 2008 року, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент звернув увагу В.УЛЬЯНЧЕНКО на ряд актуальних питань, що потребують особливої уваги з боку керівництва області. Йдеться, зокрема, про необхідність вжиття додаткових заходів для нарощування обсягів проведення капітального ремонту комунальних доріг і благоустрою населених пунктів.

Також на зустрічі глава держави відзначив важливість прискорення роботи із будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва. Він доручив обласній держадміністрації розробити та внести на розгляд уряду пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Президент особливо наголосив: він також очікує від керівництва області реалізації ефективних кроків з метою стабілізації цінової ситуації в регіоні та розвитку конкурентного середовища на ринку хлібобулочних виробів. Йдеться, зокрема, про будівництво нових міні-пекарень у проблемних районах Київщини та забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі закладів торгівлі з продажу хлібобулочної продукції.

Окремої уваги на зустрічі було надано ситуації у сфері охорони здоров`я в області. Як повідомила В.УЛЬЯНЧЕНКО, вже розроблено програму із започаткування експериментального проекту оптимізації та розвитку системи охорони здоров`я Київщини. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО підкреслив необхідність завершення реконструкції та введення в дію у 2008 році радіологічного корпусу обласного онкодиспансеру.

Особливу увагу Президент звернув на проблеми, що стосуються 30-кілометрової Чорнобильської зони. Він, зокрема, очікує від ОДА спільно з МНС та іншими центральними органами виконавчої влади вироблення пропозицій щодо використання зони відчуження - наприклад, для вирощування технічних культур, які зменшують рівень радіації.

Президент та голова облдержадміністрації також обговорили окремі питання, пов`язані із реалізацією на Київщині програми «Доступне житло».