У лобовому зіткненні мікроавтобуса і автоцистерни постраждали 12 осіб

У Дніпропетровську внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» та автоцистерни «МАН» постраждали 12 осіб. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, аварія сталася в суботу о 13:47 в Амур-Нижньодніпровському районі міста, на автошляху на Полтаву.

Автоцистерна «МАН» належить ТОВ «Нафтосінтез-терміком» перевозила 38 кубометрів бензолу з селища Перещепине до Дніпродзержинська. Цистерна не пошкоджена, витікання пального не було. Мікроавтобус «Мерседес-Спринтер», що належить приватному підприємцю, перевозив робітників із Дніпродзержинська до обласного центру на «Нижньодніпровський трубопрокатний завод ім. К. Лібкнехта». Шкоди населенню та довкіллю не заподіяно.

Затримки руху автомобільного транспорту не було. Для ліквідації наслідків ДТП були задіяні 21 рятувальник МНС і 4 одиниці техніки.