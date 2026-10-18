Рішення Трампа скасувати санкції проти Росії викликало обурення в обох партіях, - WP

Зеленський також розкритикував прийняте напередодні рішення, нагадавши про російські атаки на енергетичний сектор України.

У суботу американські законодавці та президент України Володимир Зеленський засудили рішення президента Дональда Трампа призупинити дію масштабного пакету санкцій проти Росії. Про це пише The Washington Post.

Сенатор Джон Корнін (республіканець від штату Техас) опинився серед законодавців, які різко розкритикували скасування санкцій.

"Ліндсі був би в жаху", - написав він, нагадавши, що Грем був затятим критиком президента Росії Володимира Путіна і твердо підтримував Україну.

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Він поділився статтею з видання National Review, в якій міститься заклик до Конгресу розслідувати, у чому саме полягає "допомога та підтримка", яку Трамп надає російському лідеру. В іншому дописі республіканець із Техасу назвав сприяння Путіну "безрозсудним" кроком, що загрожує національним інтересам безпеки США.

"На Україні він не зупиниться - наступними стануть наші союзники по НАТО", - зазначив Корнін, говорячи про президента Росії.

Сенатор Том Тілліс (республіканець від штату Північна Кароліна) назвав рішення Трампа "вкрай безвідповідальним".

"Неприпустимо, щоб нинішня адміністрація йшла на поступки російському диктатору, який незаконно вторгся в Україну і щодня вбиває ні в чому не винних мирних жителів", - заявив він.

Зеленський також розкритикував прийняте напередодні рішення, нагадавши про російські атаки на енергетичний сектор України.

"Зняття санкцій США, послаблення тиску на агресора, фінансова вигода для Путіна - усе це лише підштовхує його до продовження атак. Ми не повинні відступати", - заявив він.

Важливо, що цей крок також викликав різке засудження з боку демократів, які охарактеризували його як капітуляцію перед Путіним. Член Палати представників Дон Байєр (демократ від штату Вірджинія) заявив:

"Чергова поступка Трампа Путіну - це знову зрада наших українських партнерів і порушення чіткої волі Конгресу, вираженої в законодавстві, мета якого - покарати Росію за її незаконну агресивну війну".

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) вважає, що ці винятки з санкцій не мають жодного стосунку до національної безпеки США.

"Вони продиктовані лише бажанням догодити Володимиру Путіну. Сподіваюся, мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього малодушного, боягузливого кроку", - зазначив він.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер упевнений, що Трамп "зробив Путіну найкращий подарунок на день народження цього року".

"Надаючи російській економіці своєрідну систему життєзабезпечення, Трамп робить свою угоду з дияволом ще бруднішою", - додав політик.

Сенатор Дік Дурбін (демократ від штату Іллінойс) заявив, що Трамп знову обрав капітуляцію перед Кремлем.

"Ліндсі Грем, Джон Маккейн і Рональд Рейган, мабуть, перевертаються в труні", - сказав він.

Скасування санкцій проти РФ

У п’ятницю ввечері Трамп підписав виконавчий указ, що скасовує санкції проти РФ, передбачені законопроектом, названим на честь покійного сенатора Ліндсі Грема (республіканець від штату Південна Кароліна). Грем був активним прихильником цих заходів до своєї раптової смерті в липні. Трамп заявив, що пішов на такий крок, керуючись національними інтересами, однак не навів жодних подробиць.

Згідно із законодавством, нові санкції мали набути чинності в неділю. Їхня мета - чинити тиск на російську економіку та позбавити її засобів для фінансування війни проти України. Документ також стосується п’яти найбільших світових імпортерів російської нафти та газу.

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