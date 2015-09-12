12 вересня у центрі Києва на Контрактовій площі відбудеться Сьомий Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів.

Федерація органічного руху України спільно з партнерами, у рамках Органічного Тижня в Україні, презентують Ярмарок, який покликаний стати символічним місточком, що поєднує безпосереднього органічного виробника із кінцевим споживачем.

Виробники з усієї України запропонують до уваги відвідувачів сертифіковані органічні овочі, фрукти, ягоди, м'ясо, молоко, молочні та м’ясні вироби, крупи, борошно, мед, соки, напої, сиропи, повидло, морозиво тощо.

На гостей чекають дегустації органічних молочних продуктів та напоїв, конкурси, розіграш призів, можливість насолодитись чудовою музикою та піснями від відомих українських митців та творчих колективів.

Зважаючи на актуальність та постійно зростаючу потребу населення у здорових, натуральних, екологічно безпечних, органічних, сертифікованих за міжнародними стандартами продуктах харчування, запрошуємо всіх бажаючих відвідати Сьомий Всеукраїнський Ярмарок органічних продуктів та на практиці перевірити якість та унікальний смак представлених товарів.

Завітайте на Ярмарок та насолоджуйтесь, справжніми сертифікованими органічними продуктами від найкращих виробників України!

Місце проведення: Київ, Контрактова площа

Час проведення: 12 вересня, з 09-00 до 19-00.

http://www.organic.com.ua/uk/anonecement/414-organic-2014

Контакти : тел. (044) 425-55-25 , uaf@organic.com.ua