Колишній мер Вільнюса виступить на Kyiv Urban Fest

Мер Вільнюса (2000 - 2007, 2011 – 2015 р.р.) виступить на Kyiv Urban Fest

19 вересня о 17:00 на Другому київському Urban Fest з доповіддю виступить Артурас Зуокас, який займав пост мера Вільнюса з 2000 по 2007 і з 2011 по 2015 р.р. З липня 2014 р. Зуокас керує Союзом свободи Литви.

Тема доповіді на Kyiv Urban Fest: "Місто-Змінюємося разом":

- Соціальні провокації

- Позитивний тероризм

- Як влада підтримує діалог з городянами

- Sharing economy

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Довідка

За дві каденції на посаді мера пан Зуокас істотно змінив образ пострадянського Вільнюса. Його ідея «Вільнюс - зручний для життя, цікавий для туриста, прибутковий для бізнесу» дуже швидко втілилася в життя. У роки його управління Єврокомісія надала столиці Литви право стати Європейською культурною столицею - 2009.