Мороз став фігурантом плівок? Яка жорстока доля...

Наша політика не перестає підносити сюрпризи... Сьогодні з’ясувалося, що існують записи телефонних розмов, у яких героєм виступає... Олександр Олександрович Мороз.

Ні, у тому, що формування “антикризової коаліції” було замішане на великих грошах, – напевне, жодна людина зі здоровим глуздом сумніву не мала. Сюрприз – саме в появі плівок. За іронією долі, фігурантом записів стала людина, яка сама заробила політичний капітал на оприлюдненні записів. І якщо все, про що заявив скандальний депутат Ляшко, правда, то можна сказати, що доля жорстоко обійшлася з Олександром Олександровичем.

Тільки тоді, у вже далекому 2000-му Мороз був героєм. Він дав публічного ляпаса Кучмі, який почав скочуватися на шлях авторитаризму – приблизно, як сьогодні Росія. Завдяки оприлюдненим плівкам майора Мельниченка ми довідалися багато жахливих деталей щодо зникнення журналіста Гонгадзе, про корупцію в ешелонах влади та підкуп найвищих посадових осіб, про тиск на пресу, на суди та народних депутатів. Завдяки Морозові Україна дізналася правду про Кучму, Азарова, Януковича, Бакая, Щербаня, Литвина та багатьох інших політиків. Деякі з них стали політичними соратниками лідера соціалістів.

І ось тепер такі самі записи доносять нам правду про самого Мороза? Про ту саму горезвісну корупцію, підкуп і далеко не демократичні методи впливу на народних депутатів. Тільки тепер Мороз – однак, не герой...

Ляшко обіцяє, що плівки будуть розшифровані та оприлюднені найближчим часом, буквально через лічені години.

Пам’ятаю, з яким нетерпінням пізньої осені 2000 року ми чекали оприлюднення записів Мельниченка, про які 28 листопада розповів на прес-конференції Мороз. Він навіть включив магнітофон, аби журналісти мали можливість почути кілька епізодів, котрі стосувалися зниклого журналіста. Пресі також роздали розшифровки цих епізодів, щоправда, не дуже точні.

Після того Україну чекала глибока політична криза, Кучма ледве не пішов у відставку. А цікаво, як учинить Мороз, якщо заяви Ляшка підтвердяться?

Оксана Охрімчук, м. Київ